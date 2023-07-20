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Kayserispor, Mondi Home ile İsim Sponsorluğu Anlaşması Yaptı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezon öncesinde isim sponsorluğu için Mondi Home ile anlaşma sağladı. Kayserispor, 2023-2024 futbol sezonunda Mondi Home Kayserispor olarak sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezon öncesinde isim sponsorluğu için Mondi Home ile anlaştı.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, " Kayserispor, şehrimizin en önemli markası. Kayserispor, 2023-2024 futbol sezonunda sahaya holdingimizin mobilya markalarından Kayserimizin bir başka gururu Mondi Home Kayserispor olarak sahaya çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun. Mondi Home Kayserispor'a 2023-2024 sezonunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Erciyes Futbol Spor Haberler

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