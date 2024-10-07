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Kayserispor, Milli Arada 4 Gün İzin Yapacak

Kayserispor, Milli Arada 4 Gün İzin Yapacak
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, milli arada 4 gün izin yaparak enerjilerini tazeleyecek. Perşembe günü tekrar idmanlara başlayacak olan sarı-kırmızılılar, milli aradan sonra evinde Gaziantep FK ile mücadele edecek.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, milli arada 4 gün izin yapacak. Sarı-kırmızılılar, Perşembe günü tekrar idmanlara başlayacak.

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Başakşehir FK ile karşılaşan ve 1-1'lik netice sonrası 1 puanı hanesine yazdıran Kayserispor, milli araya moralli girdi. A Milli takımın oynayacağı maçlardan ötürü lige verilen arada 4 gün izin yapacak olan sarı-kırmızılılar, Perşembe günü idmanlara başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 7 müsabakaya çıkan ve 4 beraberlik 3 yenilgi alan Kayserispor, 4 puanla 17. sırada bulunuyor. Kayserispor, milli ara sonrasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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