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Kayserispor, Mehdi Bourabia'yı tekrar kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan Faslı santrfor Mehdi Bourabia'yı 1 yıllığına tekrar renklerine bağladı. Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan Faslı santrfor Mehdi Bourabia'yı 1 yıllığına tekrar renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezonun ortasında İtalya'nın Frosinone takımından kiralanan Bourabia, Kayserispor formasıyla çıktığı 13 lig maçında 3 gole imza attı.

Kaynak: AA / Spor

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