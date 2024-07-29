Üye Girişi
Haberler

Kayserispor, Mehdi Bourabia ile Yeniden Anlaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşmaya vardı. Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Mehdi ile yapılan son görüşme sonrasında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşmaya vardı.

Transfer yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'da Mehdi Bourabia ile yola devam edilip, edilmeyeceği belli oldu. Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Mehdi ile yapılan son görüşme sonrasında anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yılmaz, yeni sezonda kadroda görmek istedikleri oyuncunun ikna edildiğini ve salı günü Kayseri'ye gelerek imza atacağını ifade etti.

Öte yandan bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın da yurt dışına gitmemesi halinde Kayserispor'u tercih edeceği belirtiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Yılmaz Kayserispor Kayseri Spor Güncel Haberler

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

 Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte skandal! Güvenlik kamerasına yansıdı

Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte skandal! Güvenlik kamerasına yansıdı

 Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı

Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title