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Kayserispor, Mehdi Bourabia ile 1 yıllık daha anlaşmaya vardı

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Süper Lig takımlarından Kayserispor, Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kayserispor, Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık daha anlaşmaya varıldı.

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşmaya varıldı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın ısrarla istediği oyunculardan birisi olan Mehdi, bugün Kayseri'ye gelerek sarı kırmızı yöneticiler ile görüştü ve anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan, bugün de resmen 1 yıllığına anlaşılan 33 yaşındaki futbolcu, sonrasında takıma dahil oldu.

Orta alanda görev alan Mehdi, geride kalan sezon 13 maça çıkmış 3 gol atarken 4 sarı 1 de kırmızı kart görmüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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