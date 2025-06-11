Kayserispor, Markus Gisdol ile 2 Yıllık Anlaşma Sağladı

Kayserispor, Markus Gisdol ile 2 Yıllık Anlaşma Sağladı
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Süper Lig takımlarından Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırarak Markus Gisdol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Süper Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırmasının ardından daha önce Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol ile anlaşma sağladı. Anlaşmayı sosyal medya hesabından paylaşan sarı kırmızı takım, "Hoş Geldin Markus Gisdol Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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