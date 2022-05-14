Kayserispor-Malatyaspor maçını Cihan Aydın yönetecek - Haberler

AYDIN (İHA) - Yukatel Kayserispor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçını Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'in 37. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel Kayserispor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 14 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Kayseri'de oynanacak maçta Cihan Aydın'ı görevlendirirken, Mehmet Salih Mazlum ve Furkan Ürün de yardımcı hakem olarak bu maçta görev üstlenecek. MHK, Oğuzhan Aksu ise bu maçta 4. hakem olarak görevlendirdi. Aydın, Yukatel Kayserispor bu sezon ilk maçını yönetecek. Maçın VAR ve AVAR hakemleri maç öncesi belli olacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor