Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor - Haberler

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Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor, Malatyaspor maçını bekliyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bugün saat 19.00'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bugün saat 19.00'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, 3 puan için sahaya çıkacak.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bugün sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligin 37. hafta maçında sahasında oynayacağı zorlu müsabaka için hazırlıklarını dün tamamlayan sarı kırmızılılarda hedef 3 puan. Yeni Malatyaspor maçında sakatlıkları devam eden Mert Çetin, Mario Gavranovic ve Bernard Mensah forma giymeyecek. Kayserispor ile Yeni Malatyaspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Spor, Haberler

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