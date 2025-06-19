Kayserispor, Majid Hosseini ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı

Kayserispor, Majid Hosseini ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Kayserispor, sözleşmesi sona eren İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini ile 2 yıllık yeni bir mukavele imzaladı. 28 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

Kayserispor, sözleşmesi sona eren Majid Hosseini ile 2 yıllık yeni mukavele imzaladı.

Kayserispor'da yeni sezon öncesi hareketlilik başladı. Sarı kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini ile yeniden anlaştı. 4 sezondur Kayserispor forması giyen 28 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmeler sonrası her konuda anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı. Yeni sezonda yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek olan Majid Hosseini, ilerleyen günlerde Kayseri'ye gelecek.

Kayserispor forması ile toplam 88 maça çıkan Majid Hosseini, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında da Kayserispor'un başarısı için ter dökecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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