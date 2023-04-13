Kayserispor lidere bileniyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 29. hafta maçında deplasmanda lig lideri Galatasaray ile karşılaşacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 29. hafta maçında deplasmanda lig lideri Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, renktaşından puan veya puanlar almak istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçından 9 puan çıkaran Kayserispor, bu hafta liderin konuğu olacak. İstanbul'da oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte moraller yerinde. Liderden puan veya puanlar almak isteyen Kayserispor ilk 5 takım arasında yer almanın hesabını sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışmalarını devam ettiren Kayserispor, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçta renktaşını 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. - KAYSERİ