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Kayserispor, laktat testinden geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor, laktat testinden geçti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserisporlu futbolcular, bugün sabah laktat testinden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserisporlu futbolcular, bugün sabah laktat testinden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde sürdüren Kayserispor, bugün sabah yapılan antrenman öncesi laktat testine tabi tutuldu. Yapılan laktat testinin ardından futbolcular, çalışmalarını akşam yapacakları antrenmanla sürdürecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yukatel Kayserisporumuz laktat testinden geçti. Futbolcularımızın kanlarındaki laktik asit seviyeleri takip edilerek dayanıklılık seviyeleri belirlendi" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çağdaş Atan Kayserispor Spor Haberler

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