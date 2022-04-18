Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

AA - Sercan Küçükşahin - Spor
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Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Kayserispor, yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayseri temsilcisi bugün saat 13.00'te özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, kupada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

AA / Sercan Küçükşahin - Spor

Hikmet Karaman, Türkiye Kupası, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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