Kayserispor kupa mesaisine başladı - Haberler

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Kayserispor kupa mesaisine başladı

AA - Sercan Küçükşahin - Spor
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Kayserispor kupa mesaisine başladı

Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarına başladı.

Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor

Hikmet Karaman, Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Haberler

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