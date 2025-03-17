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Kayserispor Küme Düşme Hattında Kaldı

Kayserispor Küme Düşme Hattında Kaldı
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Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup olarak 17. sırada yer aldı ve küme düşme hattından çıkamadı.

Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasını 17. sırada noktaladı.

Süper Lig'de 28. hafta maçları oynandı. Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 mağlup noktalayan Kayserispor, haftayı 17. sırada noktaladı. Ligde oynadığı 26 maç sonrasında 27 puan toplayabilen Kayserispor, Gaziantep FK deplasmanında mağlup olunca küme düşme hattı içerisinden çıkamadı. Sivasspor'dan sonra küme düşme hattındaki ikinci takım olan sarı kırmızılılar, milli maçlardan sonra 29. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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