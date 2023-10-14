Kayserispor Kulübü Olağanüstü Kongresi Ertelendi

Kayserispor Kulübü'nün olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 21 Ekim'e ertelendi. Delegelerin katılım göstermediği genel kurul, aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

Kayserispor Kulübünün olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 21 Ekim'e ertelendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde, 7405 sayılı kanuna uygunluk sağlanması için tüzük değişikliği yapılması amacıyla planlanan genel kurula delegelerden katılım olmadı.

Ertelenen olağanüstü kongre, 21 Ekim Cumartesi günü aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.