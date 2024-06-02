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Kayserispor Kulübü Olağan Genel Kurulu Ertelendi

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Kayserispor Kulübünün olağan genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurula üyelerden katılım olmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurul, 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kayserispor Kulübünün olağan genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurula üyelerden katılım olmadı.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurul, 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Spor

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