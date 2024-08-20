Kayserispor Kulübü Ödemeleri Yaptı

Kayserispor Kulübü, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline ödeme yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da ödemeler yapıldı. Başkan Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri geçen hafta ödenmesi gereken maaşları ve peşinatları bugün itibari ile hesaplara yatırdı. Bellona Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın yaptığı paylaşımda, "Takımımızda futbolcular, teknik heyet, kulüp personeli olmak üzere maaşlar ödenmiştir" dedi. - KAYSERİ