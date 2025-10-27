Haberler

Kayserispor Kulübü'nden Bahis Oynayan Hakemler İçin Çarpıcı Açıklama

Kayserispor Kulübü'nden Bahis Oynayan Hakemler İçin Çarpıcı Açıklama
Güncelleme:
Kayserispor, bahis oynayan hakemlerin isimlerinin ve hangi maçlarda bahis oynandığının şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini vurguladı. Kulüp, Türk futbolunun adaletli ve şeffaf bir kimlik ile anılması için çağrıda bulundu.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, bahis oynayan hakemlerin ve hangi maçlara dair bahis oynandığının şeffafça açıklanması gerektiği belirtilirken, Türk futbolunun adaletli, şeffaf ve mücadeleci bir kimlik ile anılması gerektiğine dikkat çekildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun düzenlediği basın toplantısını büyük bir dikkatle ve üzüntüyle takip ettik. Profesyonel liglerde görevli 571 aktif hakemin, 371'inin bahis hesabının olduğunu ve bu hakemlerin 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığı ifade edilmiştir. Bu isimler arasında 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin bulunması olayın ciddiyetini gözler önüne sermiştir. Bazı hakemlerin ise on binlerce kez bahis oynamış olması, Türk futbol tarihinin en karanlık ve utanç verici günlerinden birinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Sahada adaleti sağlamakla görevli olan hakemlerin bahis oynaması, kişisel menfaatleri uğruna maçlara direkt etki etmeleri ve futbolun doğasına neşter vurmaları tüm futbol camiasını derinden sarsmıştır. Kayserispor Kulübü olarak; futbolda adaletin birinci unsur olmasını her platformda ısrarla savunduk. Bugün ortaya çıkarılan tabloda, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki TFF'nin bu çalışmalarını derinleştirmesini ve Türk futbolunda artık temiz eller operasyonunun başlamasını, bahis oynayan hakemlerin isimlerini, hangi maçlarda ve nasıl bahis oynandığını daha şeffaf bir şekilde paylaşmasını talep ediyoruz. Türk futbolu artık bu karanlık günler ile değil; adaletli, şeffaf ve mücadeleci bir kimlik ile anılmalıdır. Kayserispor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
