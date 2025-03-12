Kayserispor, Kötü Tezahüratlar Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edildi

Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig maçında taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Kayserispor kulübü, PFDK'ya sevkedildi. Sportif Direktör Muhammed Türkmen de, ceza kuruluna sevkedilen isimler arasında.

Süper Lig'in 27.haftasında oynanan Kayserispor-Başakşehir maçında taraftarların çirkin ve kötü tezahüratlarından ötürü sarı kırmızılı kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevkedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, "Kayserispor kulübünün 8 Mart 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Başakşehir FK müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi" açıklaması yaptı.

Federasyon'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Kayserispor kulübü antrenörü Muhammed Türkmen'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 9 Mart 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ