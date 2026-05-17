Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Zecorner Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek sezonu galibiyetle kapattı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Melek Dakan, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu

Zecorner Kayserispor: Deniz Dönmezer, Katongo, Semih Güler, Carole, Brenet, Görkem Sağlam, Dorukhan Toköz (Dk. 66 Furkan Soyalp), Burak Kapacak (Dk. 57 Mendes), Benes, Chalov (Dk. 85 Mather), Tuci (Dk. 57 Makarov)

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş (Dk. 85 Egemen Aydın), Yasir Subaşı (Dk. 90 Ahmet Tırpancı), Baniya, Ata Yanık, Arif Boşluk, Bazoer, Jinho Jo (Dk. 90 Ömer Çobanoğlu), Andzouana, İsmail Esat Buğa (Dk. 90 Enes İlyas Seven), Svendsen, Eren Cemali Yağmur (Dk. 66 Ahmet Kusay Dağdevir)

Goller: Dk. 47 Eren Cemali Yağmur (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 49 Benes, Dk. 74 Chalov (Zecorner Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 87 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor)

47. dakikada sağ çaprazda topla buluşan İsmail Esat Buğa'nın sert şutunda top savunmaya çarptı.

47. dakikada sağ çaprazda topla buluşan İsmail Esat Buğa'nın sert şutunda top savunmaya çarptı. Dönen topu savunmadan önce kontrol eden Eren Cemali Yağmur, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

49. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Brenet'in ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Benes'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

73. dakikada Bazoer derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Svendsen'ın ceza sahası içerisi sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta top uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

74. dakikada sağ tarafta ceza sahası içerisinde Brenet'in pasında topla buluşan Chalov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu: 2-1

79. dakikada Konyaspor'un kullandığı serbest vuruşta sol çaprazdan ceza sahasına giren Baniya'nın vuruşunda kaleci topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden Jinho Jo'nun şutunda meşin yuvarlak direğe çarptı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+3. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Andzouana'nın sert şutunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Asil
