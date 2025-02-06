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Kayserispor Konyaspor Maçında Galibiyet Hedefliyor

Kayserispor Konyaspor Maçında Galibiyet Hedefliyor
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek için Konyaspor karşısında 3 puan hedefliyor. Yeni teknik direktör Sergej Jakirovic, taraftar desteğiyle kazanacaklarına inanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında oynayacağı Konyaspor maçını kazanarak kötü gidişe dur demek istiyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Cumartesi günü oynanacak maçta 3 puanı almayı amaçlıyor. Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet alamayan Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile çıkacağı maçta galip gelen taraf olabilmenin çalışmasını yapıyor.

Hırvat teknik adam, Trabzonspor ile oynanan zorlu bir maçtan sonra Konyaspor ile oynanacak kritik maça en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, taraftarın desteği ile kazanan taraf olacaklarını dile getiriyor. Jakirovic, her fırsatta futbolcularından sahaya yansıtmak istediğini taktikleri konuşuyor.

Kayserispor'un ligde oynadığı son 6 maç ve neticeleri şöyle:

Antalyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Galatasaray 1-5

Bodrumspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Samsunspor 0-1

Sivasspor-Kayserispor 5-2

Kayserispor-Trabzonspor 0-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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