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Kayserispor-Konyaspor Maç Tarihi Belli Oldu

Kayserispor-Konyaspor Maç Tarihi Belli Oldu
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Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor'un Konyaspor ile 8 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 16:00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacağı duyuruldu.

Süper Lig'de Kayserispor'un sahasında oynayacağı Konyaspor maçının tarihi belli oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakanın günü ve saati belli oldu.

Kayserispor ile Konyaspor, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 16: 00 olarak belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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