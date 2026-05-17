Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Zecorner Kayserispor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki maçın ilk yarısı, iki takımın da net fırsatlar yakalamasına rağmen 0-0 berabere tamamlandı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Melek Dakan, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu
Zecorner Kayserispor: Deniz Dönmezer, Katongo, Semih Güler, Carole, Brenet, Görkem Sağlam, Dorukhan Toköz, Burak Kapacak, Benes, Chalov, Tuci
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Baniya, Ata Yanık, Arif Boşluk, Bazoer, Jinho Jo, Andzouana, İsmail Esat Buğa, Svendsen, Eren Cemali Yağmur
Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında oynanan Zecorner Kayserispor - TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
28. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İsmail Esat Buğa'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarptı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
32. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında sol tarafta topla buluşan Svendsen'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
36. dakikada Kayserispor atağında sağ kanattan Brenet'in ortasında arka direğe koşu yapan Benes'in vuruşunda kaleci Deniz Ertaş topu kontrol etti.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.