Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi Yukatel Kayserispor, Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatlarını belirledi. Yukatel Kayserispor, Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatlarını belirledi. Yukatel Kayserispor Kulübü, Süper Lig 2021-2022 sezonunda geçerli olmak üzere kombine bilet satışı başlatacağını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "YukatelKayserispor'umuzun Süper Lig 2022-2023 Sezonunda geçerli olacak kombine satışları 4 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00 itibariyle başlıyor" ifadelerine yer verildi. Kayserispor Kombine fiyatları şu şekilde: Kuzey Alt (Tüm Bloklar): 200 TL Kuzey Üst (Tüm Bloklar): 300 TL Batı Alt (A-B-F-G Blok): 1000 TL Batı Alt (E-C Blok): 1500 TL Batı Alt (D Blok): 2000 TL Batı Alt (B-F Blok-Balkon): 1250 TL Batı Alt (E-C Blok-Balkon): 2000 TL Batı Alt (D Blok-Balkon): 2500 TL Doğu Alt (A-G Blok): 500 TL Doğu Alt (B-F Blok): 800 TL Doğu Alt (E-C Blok): 1000 TL Doğu Alt (D Blok): 1500 TL Doğu Alt (D Blok Balkon): 1500 TL - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Futbol Spor Haberler

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