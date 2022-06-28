Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi
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Yukatel Kayserispor, Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatlarını belirledi.
Yukatel Kayserispor, Süper Lig 2022-2023 futbol sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatlarını belirledi.
Yukatel Kayserispor Kulübü, Süper Lig 2021-2022 sezonunda geçerli olmak üzere kombine bilet satışı başlatacağını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "YukatelKayserispor'umuzun Süper Lig 2022-2023 Sezonunda geçerli olacak kombine satışları 4 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00 itibariyle başlıyor" ifadelerine yer verildi.
Kayserispor Kombine fiyatları şu şekilde:
Kuzey Alt (Tüm Bloklar): 200 TL
Kuzey Üst (Tüm Bloklar): 300 TL
Batı Alt (A-B-F-G Blok): 1000 TL
Batı Alt (E-C Blok): 1500 TL
Batı Alt (D Blok): 2000 TL
Batı Alt (B-F Blok-Balkon): 1250 TL
Batı Alt (E-C Blok-Balkon): 2000 TL
Batı Alt (D Blok-Balkon): 2500 TL
Doğu Alt (A-G Blok): 500 TL
Doğu Alt (B-F Blok): 800 TL
Doğu Alt (E-C Blok): 1000 TL
Doğu Alt (D Blok): 1500 TL
Doğu Alt (D Blok Balkon): 1500 TL - KAYSERİ