Kayserispor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Zecorner Kayserispor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki çalışmalarda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Zecorner Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Kayseri temsilcisi, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor