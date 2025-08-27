Kayserispor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Zecorner Kayserispor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki çalışmalarda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Kayseri temsilcisi, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
500
