Kayserispor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Zecorner Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Kayseri temsilcisi, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.