Haberler

Kayserispor, Kocaelispor'a 2-1 Mağlup Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, Kocaelispor ile karşılaştı. Ev sahibi Kayserispor, maçı 2-1 kaybederken, Kocaelispor'un gollerini Dan Agyei attı.

(ANKARA) -Süper Lig'in 21. haftasından Kayserispor konuk ettiği Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı karşılaşmayı konuk takım Kocaelispor 2-1 kazandı.

Kayserispor deplasmanında, Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 65. ve 73. dakikalarda Dan Agyei kaydetti. Ev sahibi Kayserispor'un tek golü ise 81. dakikada Talha Sarıaslan'dan geldi.

Kaynak: ANKA / Spor
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon

Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip kurşun yağdırdı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt

Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor mu? Beklenen açıklama geldi