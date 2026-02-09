Kayserispor, Kocaelispor'a 2-1 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı karşılaşmayı konuk takım Kocaelispor 2-1 kazandı.
Kayserispor deplasmanında, Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 65. ve 73. dakikalarda Dan Agyei kaydetti. Ev sahibi Kayserispor'un tek golü ise 81. dakikada Talha Sarıaslan'dan geldi.
Kaynak: ANKA / Spor