Kayserispor, Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçını 4-3 kazandı. Sarı Kırmızılılar, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmadan deplasmanda Alanyaspor'a konuk eden Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Rakibini her iki yarıda attığı goller ile 4-3 mağlup eden Kayserispor, üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Çaykur Rizespor, Hatayspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa'yı yenen Kayserispor galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Kasımpaşa maçında Kayserispor'u galibiyeti getiren golleri Ali Karimi, Sadık Çiftpınar (kendi kalesine), Aylton Boa Morte ve Mame Baba Thiam kaydetti.

Sarı Kırmızılılar, puan tablosunda ise maç fazlasıyla 5. sıraya yükselmeyi başardı. - KAYSERİ