Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. 10 haftada 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle zor bir dönem geçiren Kayserispor, galibiyetle puanını 9'a çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Ligin ilk 10 haftasında 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan Kayseri temsilcisi, 11. haftada konuk ettiği Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Kayserispor ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı maçta, rakibini 3-2 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı.
İki teknik direktör görev aldı
Sezona Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasının ardından Gisdol ile yolları ayırdı.
Ardından göreve gelen Radomir Djalovic ile çıktığı 2 karşılaşmadan bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son verdi.