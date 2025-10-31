Kayserispor-Kasımpaşa Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı
Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor'un Kasımpaşa ile oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu. Fiyatlar 138 TL'den başlayıp, 638 TL'ye kadar çıkıyor.
Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Kayserispor yönetimi tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:
Kuzey Üst Tribün: 138 TL
Doğu Üst Tribün: 238 TL
Doğu Alt Tribün: 338 TL
Batı Alt Tribün: 538 TL
Batı Balkon Tribün: 638 TL
Misafir Tribün: 178 TL
Sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa sunuldu. Kayserispor, evinde oynayacağı bu maçta taraftar desteğiyle galibiyet arayacak. - KAYSERİ