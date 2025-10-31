Kayserispor-Kasımpaşa Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Süper Lig'de oynanacak Kayserispor- Kasımpaşa maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Kayserispor yönetimi tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Üst Tribün: 138 TL

Doğu Üst Tribün: 238 TL

Doğu Alt Tribün: 338 TL

Batı Alt Tribün: 538 TL

Batı Balkon Tribün: 638 TL

Misafir Tribün: 178 TL

Sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa sunuldu. Kayserispor, evinde oynayacağı bu maçta taraftar desteğiyle galibiyet arayacak. - KAYSERİ