Kayserispor, Kasımpaşa Karşısında İlk Galibiyetini Arıyor

Kayserispor, Süper Lig'deki serüveninde bu sezon ilk galibiyetini Kasımpaşa maçında almak istiyor.

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor, bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 11. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçında kötü gidişata dur demek istiyor. Geride kalan haftalarda oynadığı maçlarda bir türlü istediği sonuçları alamayan Kayserispor, teknik heyet ve futbolcularıyla bu hafta galibiyete odaklandı. Taraftarın da desteğini arkasına almayı hedefleyen ekip, iç sahada oynanacak karşılaşmayı bir çıkış noktası olarak görüyor.

Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde hafta boyunca tempolu idmanlarla hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar 3 puana endekslendi. Kayserispor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka 2 kasım Pazar günü saat 17: 00'de oynanacak. - KAYSERİ