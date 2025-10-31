Haberler

Kayserispor, Kasımpaşa Karşısında İlk Galibiyetini Arıyor

Kayserispor, Kasımpaşa Karşısında İlk Galibiyetini Arıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçta bu sezonki ilk galibiyetini almak için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik heyet ve futbolcular galibiyete odaklandı.

Kayserispor, Süper Lig'deki serüveninde bu sezon ilk galibiyetini Kasımpaşa maçında almak istiyor.

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor, bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 11. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçında kötü gidişata dur demek istiyor. Geride kalan haftalarda oynadığı maçlarda bir türlü istediği sonuçları alamayan Kayserispor, teknik heyet ve futbolcularıyla bu hafta galibiyete odaklandı. Taraftarın da desteğini arkasına almayı hedefleyen ekip, iç sahada oynanacak karşılaşmayı bir çıkış noktası olarak görüyor.

Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde hafta boyunca tempolu idmanlarla hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar 3 puana endekslendi. Kayserispor ile Kasımpaşa arasındaki müsabaka 2 kasım Pazar günü saat 17: 00'de oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.