Kayserispor Kalecisi Onurcan Piri, Antalyaspor Maçındaki Başarısızlığı Değerlendirdi

Kayserispor kalecisi Onurcan Piri, Antalyaspor maçından puanlar almayı umut ettiklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Antalyaspor'a deplasmanda mağlup olan Kayserispor'da sergilenen futbol ve alınan kötü sonucun üzüntüsü var. Kayserispor file bekçisi Onurcan Piri, 2-0 yenildikleri müsabaka sonrası yaptığı açıklamasında; "Puan veya puanlar almak istedik ama başarılı olamadık" dedi. Onurcan Piri; "İyi hazırlandık, moralli geldik. Geçen haftaya göre önemli eksiklerimiz vardı. Şanssız bir gol yedik ilk yarının son dakikasında. Moral olarak bizi aşağıya çekti. İkinci yarıda bir şeyler denemeye çalıştık fakat olmadı. Antalyaspor takımını tebrik ediyorum. Bugün biz kaybeden taraf olduk" ifadelerini kullandı.

Bundan sonra oynayacakları müsabakalara konsantre olacaklarını ifade eden Onurcan Piri, "Lig devam ediyor. Önümüzdeki maça hazırlanacağız. Bizim için her maç önemli" dedi. - KAYSERİ