Kayserispor Kalecisi Bilal Bayazıt Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Kasyerispor'un evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sarı kırmızılı takımın başarılı kalecisi Bilal Bayazıt gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında dün sahasında İstanbulspor'u konuk eden Kayserispor, sahadan son dakikada yediği golle 1-0 mağlup ayrıldı. Sahaya on birde çıkan ve doksan dakika sahada kalan başarılı kaleci Bilal Bayazıt yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

Karşılaşmanın uzatma dakikasında İstanbulspor'un Ali Yaşar ile bulduğu gole çare olamayan Bilal Bayazıt golün ardından yıkıldı. Maçın son düdüğü ile kendisini yere bırakan Bilal Bayazıt gözyaşlarına hakim olmadı. Hem kendi takım arkadaşları hem de İstanbulsporlu oyuncular başarılı kaleciyi teselli ettiler. - KAYSERİ