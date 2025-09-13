Kayserispor, Kaleci Deniz Dönmezer ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Adana Demirspor'dan kaleci Deniz Dönmezer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç kaleci bu sezon Trendyol 1. Lig'de çıktığı 4 maçta 17 gol yedi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen kaleci Deniz Dönmezer'i renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, genç kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Lisans işlemleri tamamlanan Dönmezer, bu sezon Trendyol 1. Lig'de çıktığı 4 maçta 17 gol yedi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor