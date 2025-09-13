Haberler

Kayserispor, Kaleci Deniz Dönmezer ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Adana Demirspor'dan kaleci Deniz Dönmezer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç kaleci bu sezon Trendyol 1. Lig'de çıktığı 4 maçta 17 gol yedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen kaleci Deniz Dönmezer'i renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, genç kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Lisans işlemleri tamamlanan Dönmezer, bu sezon Trendyol 1. Lig'de çıktığı 4 maçta 17 gol yedi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
