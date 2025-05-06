Kayserispor, Jakirovic Yönetiminde 25 Puan Topladı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Teknik Direktör Jakirovic ile çıktığı 13 maçta 25 puan topladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile çıktığı 13 maçta 25 puanı hanesine yazdırdı. Boşnak teknik adam nezaretinde 7 galibiyet 4 beraberlik elde eden sarı kırmızılılar, sadece 2 kez mağlup oldu. Kayserispor, 13 Süper Lig maçında sahasında yenilmezken, sadece deplasmanda oynadığı Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarını kaybetti. Kayserispor'un Jakirovic yönetiminde oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Kayserispor-Konyaspor 3-2

Eyüpspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Göztepe 1-0

Beşiktaş-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Başakşehir 3-1

Gaziantep FK-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Hatayspor 5-0

Adana DS-Kayserispor 0-2

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

Kayserispor-Rizespor 1-0

Alanyaspor-Kayserispor 1-1 - KAYSERİ