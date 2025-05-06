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Kayserispor, Jakirovic Yönetiminde 25 Puan Topladı

Kayserispor, Jakirovic Yönetiminde 25 Puan Topladı
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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile 13 maçta 25 puan toplamayı başardı. Takım, 7 galibiyet ve 4 beraberlik ile dikkat çekerken, sadece 2 kez mağlup oldu.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Teknik Direktör Jakirovic ile çıktığı 13 maçta 25 puan topladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile çıktığı 13 maçta 25 puanı hanesine yazdırdı. Boşnak teknik adam nezaretinde 7 galibiyet 4 beraberlik elde eden sarı kırmızılılar, sadece 2 kez mağlup oldu. Kayserispor, 13 Süper Lig maçında sahasında yenilmezken, sadece deplasmanda oynadığı Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarını kaybetti. Kayserispor'un Jakirovic yönetiminde oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Kayserispor-Konyaspor 3-2

Eyüpspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Göztepe 1-0

Beşiktaş-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Başakşehir 3-1

Gaziantep FK-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Hatayspor 5-0

Adana DS-Kayserispor 0-2

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

Kayserispor-Rizespor 1-0

Alanyaspor-Kayserispor 1-1 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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