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Kayserispor, Jakirovic ile 2 Maçta 4 Puan Topladı

Kayserispor, Jakirovic ile 2 Maçta 4 Puan Topladı
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Süper Lig ekibi Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan kazandı. Jakirovic, Konyaspor'u mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile 2 maçta 4 puan kazandı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic, ilk galibiyetini aldı. 22. hafta öncesinde Sinan Kaloğlu'nun yerine göreve getirilen Boşnak teknik adam, sonrasında sarı kırmızılı takım ile 2 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda Kayserispor 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligin 22. haftasında Trabzonspor ile oynanan ve 0-0 biten müsabaka ile Kayserispor serüvenine resmen başlayan Sergej Jakirovic, sonrasında Konyaspor galibiyeti aldı. 48 yaşındaki teknik adam Kayserispor'un başında üçüncü maçına deplasmanda Eyüpspor karşısında çıkacak.

Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor, 2 maçta 4 puan toplarken rakip kaleye 3 gol attı, kalesinde ise 2 gol gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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