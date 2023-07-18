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Kayserispor, İstanbulspor ile hazırlık maçına çıkacak

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Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezonun ilk maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar, sahasında İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan, bu müsabakada oyuncuların son durumunu görme imkanı bulacak.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezonun ilk maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar, sahasında İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak.

Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, ilk provasını İstanbulspor ile yapacak. Sarı kırmızılılar, 19 Temmuz Çarşamba günü tesislerde İstanbulspor ile karşılaşacak. Kayserispor tesisleri 3 nolu sahada oynanacak müsabaka saat 18: 00'de başlayacak.

Teknik Direktör Çağdaş Atan, bu müsabakada oyuncuların son durumunu görme imkanı bulacak. Bu müsabaka sonrasında tek idman yapacak olan Kayserispor, ilk etap kampını noktalayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor Çağdaş Atan Kayserispor Spor Haberler

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