Kayserispor ile Trabzonspor 5. randevu - Haberler

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Kayserispor ile Trabzonspor 5. randevu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor ile Trabzonspor 5. randevu

Kayserispor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası maçında 5. kez karşı karşıya gelecek.

KAYSERİ (İHA) - Kayserispor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası maçında 5. kez karşı karşıya gelecek.

Kadir Has Stadında Kayserispor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında karşılaşacak. İki ekip, Türkiye Kupası maçlarında 5. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 4 maçta Trabzonspor 2 kez, Kayserispor 1 kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Kayserispor 3 gol atarken Trabzonspor ise 2 gol attı. Kayseri'de iki takım arasında oynanan 1 Türkiye Kupası maçı 0-0 sona erdi.

İki takım arasında oynanan Türkiye Kupası maçları ve neticeleri şöyle:

1982/1983 Kayserispor-Trabzonspor 0-0

1982/1983 Trabzonspor-Kayserispor 1-0

2005/2006 Trabzonspor-Kayserispor 0-3

2021/2022 Trabzonspor-Kayserispor 1-0 - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, Trabzonspor, Kayseri, Spor, Haberler

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