Kayserispor ile Sivasspor Hazırlık Maçı Berabere Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan hazırlık maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Milli maç arasını iyi değerlendirmek isteyen takımlar, oyuncularını deneme fırsatı buldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile Sivasspor hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Kayserispor ile Sivasspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, oyuncularını deneme imkanı buldu.
Kıran kırana geçen mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor