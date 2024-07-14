Kayserispor ile Samsunspor arasındaki hazırlık maçı tarihi değişti

Süper Lig'in iki takımı Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak hazırlık maçı 15 Temmuz Pazartesi'ye alındı.

2024-2025 futbol sezonunda yine Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak hazırlık maçının günü değişti.

Kayseri'de kamp çalışmalarını sürdüren iki ekip arasında 16 Temmuz Salı günü oynanacağı açıklanan hazırlık maçı 15 Temmuz Pazartesi gününe alındı. Daha önce Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezinde oynanacağı duyurulan müsabakanın Kayserispor tesislerinde oynanacağı kamuoyu ile paylaşıldı. 18.00'da başlayacak maçın saati ise değişmedi. - KAYSERİ