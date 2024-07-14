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Kayserispor ile Samsunspor arasındaki hazırlık maçı tarihi değişti

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Süper Lig'in iki takımı Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak olan hazırlık maçı, 15 Temmuz Pazartesi gününe alındı. Maç, Kayserispor tesislerinde saat 18.00'da başlayacak.

Süper Lig'in iki takımı Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak hazırlık maçı 15 Temmuz Pazartesi'ye alındı.

2024-2025 futbol sezonunda yine Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak hazırlık maçının günü değişti.

Kayseri'de kamp çalışmalarını sürdüren iki ekip arasında 16 Temmuz Salı günü oynanacağı açıklanan hazırlık maçı 15 Temmuz Pazartesi gününe alındı. Daha önce Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezinde oynanacağı duyurulan müsabakanın Kayserispor tesislerinde oynanacağı kamuoyu ile paylaşıldı. 18.00'da başlayacak maçın saati ise değişmedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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