Kayserispor ile Karagümrük 4. kez karşılaşacak - Haberler

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Kayserispor ile Karagümrük 4. kez karşılaşacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor ile Karagümrük 4. kez karşılaşacak

Kayserispor ile Karagümrük, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak.

İSTANBUL (İHA) - Kayserispor ile Karagümrük, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak.

Süper Lig'in 30. haftasında Karagümrük ile Kayserispor karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak maçta birbirine üstünlük kurmak isteyen ekipler, bugüne kadar Süper Lig'de 3 kez karşılaştı. İki ekibin de birer kez kazandığı maçın birinde de eşitlik bozulmadı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maç sarı kırmızılı takımın 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 3 maç ve sonuçları ise şu şekilde:

2021/2022 Kayserispor-Karagümrük 2-1

2020/2021 Karagümrük-Kayserispor 3-0

2020/2021 Kayserispor-Karagümrük 0-0 - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Karagümrük, İstanbul, Spor, Haberler

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