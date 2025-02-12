Kayserispor ile Göztepe Maçının Tarihi Belli Oldu
Süper Lig 2024-2025 sezonunun 25. haftasında Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak maçın tarihi ve başlama saati açıklandı. Maç 23 Şubat Pazar günü saat 13:30'da Kayseri'de gerçekleştirilecek.
Süper Lig'de Kayserispor ile Göztepe arasında 25. haftada oynanacak maçın tarihi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 2024-2025 sezonunun 25. haftasında oynanacak maçların gününü ve saatini belirledi. Yapılan açıklamaya göre; Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak maçın da tarihi belli oldu. Süper Lig 25. hafta maçında Kayserispor ile Göztepe Kayseri'de karşılaşacak.
23 Şubat Pazar günü oynanacak maçın başlama saati ise 13: 30 olarak açıklandı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor