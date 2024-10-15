Kayserispor ile Gaziantep Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçının bilet fiyatları 150 TL ile 750 TL arasında değişiyor. Biletler bugün satışa sunuluyor.
Süper Lig'de Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, bugün satışa sunuluyor.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü tarafından belirlenen bilet fiyatları, 150 TL ile 750 TL arasında değişiyor. Passolig aracılığıyla bugün satışa çıkacak olan Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:
Güney Alt tribün bileti: 150 TL
Kuzey Üst tribün bileti: 150 TL
Kuzey Alt Tribün bileti: 150 TL
Doğu Üst tribün bileti: 400 TL
Doğu Alt tribün bileti: 500 TL
Batı Alt tribün bileti: 600 TL
Batı Balkon tribün bileti: 750 TL
Misafir tribün bileti: 195 TL - KAYSERİ