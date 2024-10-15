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Kayserispor ile Gaziantep Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu

Kayserispor ile Gaziantep Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçının bilet fiyatları 150 TL ile 750 TL arasında değişiyor. Biletler bugün satışa sunuluyor.

Süper Lig'de Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, bugün satışa sunuluyor.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü tarafından belirlenen bilet fiyatları, 150 TL ile 750 TL arasında değişiyor. Passolig aracılığıyla bugün satışa çıkacak olan Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 150 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 150 TL

Kuzey Alt Tribün bileti: 150 TL

Doğu Üst tribün bileti: 400 TL

Doğu Alt tribün bileti: 500 TL

Batı Alt tribün bileti: 600 TL

Batı Balkon tribün bileti: 750 TL

Misafir tribün bileti: 195 TL - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Etkinlikler Gaziantep kayseri Ekonomi Futbol Spor

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