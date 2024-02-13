Kayserispor ile Beşiktaş Süper Lig tarihinde 10. kez berabere kaldı

Kayserispor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 10. kez birbirini mağlup etmeyi başaramadı.

Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında karşı karşıya gelen Kayserispor ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı. Kayseri Stadyumu'nda

oynanan ve 0-0 biten maç neticesinde iki ekip, Süper Lig tarihinde 10. kez berabere kaldı.

Bugüne kadar Süper Lig maçlarında 46 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Kayserispor 10 kez, Beşiktaş ise 26 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında oynanan 10 müsabaka da beraberlik ile neticelendi. Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan 5 müsabaka da 0-0'lık skarla sona erdi.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında golsüz berabere biten maçlar şu şekilde:

1973/1974 Kayserispor-Beşiktaş 0-0

1974/1975 Kayserispor-Beşiktaş 0-0

2005/2006 Beşiktaş-Kayserispor 0-0

2007/2008 Beşiktaş-Kayserispor 0-0

2023/2024 Kayserispor-Beşiktaş 0-0 - KAYSERİ