Kayserispor ile Alanyaspor Süper Lig'de Karşı Karşıya
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Kayserispor ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda Alanyaspor'un üstünlüğü bulunuyor.
Kayserispor ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşılaşacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde 14 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 10 kez kazandı. Oynanan karşılaşmalarda 2 maç da berabere bitti. Kayserispor bu maçlarda 14 gol atarken, Alanyaspor ise 36 gol attı.
Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan son 4 maçta Akdeniz ekibinin galibiyetleri var. İki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçları ise şu şekilde;
2022/2023 Kayserispor-Alanyaspor 0-4
2022/2023 Alanyaspor-Kayserispor 3-1
2021/2022 Kayserispor-Alanyaspor 1-2
2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3
2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1
2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0
2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1
2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1
2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1
2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0
2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2
2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2
2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0
2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0 - KAYSERİ