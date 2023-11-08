Kayserispor İç Sahada Mağlubiyet Almadı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, evinde oynadığı 6 maçta mağlubiyet almadı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 11. haftasını 19 puanla 6. sırada tamamladı. Ligde geride kalan 11. hafta sonunda 6 maçı evinde oynayan Kayserispor, henüz iç sahada maç kaybetmedi. Sezona evinde Galatasaray maçı ile başlayan Kayserispor, bu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. 3. haftada Samsunspor'u konuk eden ve müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan Kayserispor 5. hafta ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Gaziantep ekibini 2-0'lık sonuçla mağlup eden sarı kırmızılılar, 7. haftada da Başakşehir FK'yı konuk ederken İstanbul ekibi ile de golsüz berabere kaldı. 9. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 ve 11. haftada Alanyaspor'u 1-0'lık skor ile geçen Kayserispor, bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Kayseri ekibi 11. haftada sonunda Beşiktaş ve Ankaragücü'ne mağlup oldu. Kayserispor iç sahada oynadığı 6 maçta rakip filelere 8 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Kayserispor'un iç sahada aldığı sonuçlar şu şekilde;

1. Hafta: Kayserispor 0-0 Galatasaray

3. Hafta: Kayserispor 2-1 Samsunspor

5. Hafta: Kayserispor 2-0 Gaziantep FK

7. Hafta: Kayserispor 0-0 Başakşehir

9. Hafta: Kayserispor 3-1 Ç.Rizespor

11. Hafta: Kayserispor 1-0 Alanyaspor - KAYSERİ