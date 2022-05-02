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Kayserispor iç sahada kazanamıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor iç sahada kazanamıyor

Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 iç saha maçında 4. kez mağlup oldu.

Kayserispor, sahasında oynadığı son 5 iç saha maçında 4. kez mağlup oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor iç sahada kazanamıyor. Sarı Kırmızılılar, ligde oynadığı son 5 iç saha maçında 4 kez yenilirken 1 kez berabere kaldı. 19 Şubat'ta sahasında oynadığı ve 2-1 kazandığı Giresunspor maçı sonrasında Alanyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Rizespor ve Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılılar, 4 kez yenilirken 1 kez berabere kaldı. Rizespor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, Alanyaspor'a 2-1, Konyaspor'a 3-2, Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Kayserispor son olarak da Beşiktaş'a 3-1 yenildi.

Kayserispor son 5 iç saha maçında 6 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Haberler

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