Üye Girişi
Haberler
Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer

Putin, elindeki en güçlü silahla tehdit etti: Toz olursunuz

 MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Kayserispor İç Sahada Galibiyet Hasreti Yaşıyor

Kayserispor İç Sahada Galibiyet Hasreti Yaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 11 iç saha maçında galibiyet alamayarak, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Son galibiyetini geçen sezon Ankaragücü'ne karşı alan sarı-kırmızılılar, sahasında 13 gol atarken 24 gol kalesinde gördü.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 11 iç saha maçında 6 beraberlik, 5 mağlubiyet alırken, galibiyet elde edemedi.

Sahasında son olarak geçen sezonun 27. haftasında Ankaragücü'nü 3-2 yenen Kayserispor, sonrasında oynadığı 11 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Kayseri'de oynadığı 11 müsabakada 6 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 5 maçta da mağlup oldu. Kayserispor, kazanamadığı 11 iç saha maçında rakiplerine 13 gol atarken, kalesinde ise 24 gol gördü. Kayserispor, RHG Enertürk Enerji stadında Hatayspor, Karagümrük, Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarından beraberlik ile ayrılırken Kasımpaşa, Trabzonspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını da kaybetti.

Kayserispor'un son 11 iç saha maçı şu şekilde:

2023 - 2024 sezonu

29. hafta Kayserispor - Hatayspor: 1-1

31. hafta Kayserispor - Kasımpaşa: 0-2

33. hafta Kayserispor - Trabzonspor: 1-2

35. hafta Kayserispor - Karagümrük: 2-2

37. hafta Kayserispor - Konyaspor: 2-2

2024 - 2025 sezonu

2. hafta Kayserispor - Sivasspor: 1-2

4. hafta Kayserispor - Eyüpspor: 2-2

7. hafta Kayserispor - Beşiktaş: 0-3

9. hafta Kayserispor - Gaziantep: 2-2

11. hafta Kayserispor - Adana DS: 0-0

13. hafta Kayserispor - Fenerbahçe: 2-6 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"Evli adam peşimi bırakmıyor" dedi, işin aslı bambaşka çıktı
img

Arda'nın yaptığını görünce kendinden geçti, sesi yayına yansıdı
img

İntihar eden kadının acı sonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 28 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 28 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 28 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? Hudutsuz Sevda 43. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Kasım Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 43. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Kasım Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Kasım Bahçelievler, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 29 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 29 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! İspanya Ligi maçları yayınlanıyor mu? La Liga maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu? İtalya Ligi maçları yayınlanıyor mu? Serie A maçları kanalı mı değişti, S Sport'ta yayınlanmıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.