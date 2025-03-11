Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı

Yolcu trenine saldırı! 450 kişi rehin alındı
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Yavaş'tan kolları sıvayan İmamoğlu'na ağır gönderme
Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın

Kayserispor, İç Sahada 4. Galibiyetini Aldı

Kayserispor, İç Sahada 4. Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesinde, bu sezonki 4. iç saha galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, son oynadığı Başakşehir maçıyla iç sahada başarılı bir dönem geçiriyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu sezonki 4. iç saha galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın çalışmalarına neşeli başladı.

Süper Lig'de bulunan Kayserispor, bu sezon 4. kez sahasında galip geldi. Geride kalan 27 haftada 13 iç saha maçına çıkan Kayserispor, son oynadığı Başakşehir FK maçını kazanarak taraftarına 4.kez galibiyet sevinci yaşattı.

13 iç saha maç ında 4 galibiyet 4 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, 5 kez de mağlubiyet aldı. Son 4 iç saha maçında 1 beraberlik 3 galibiyet elde eden Kayserispor, hanesine 16 puan yazdırdı.

Kayserispor'un oynadığı iç saha maçları ve sonuçları şöyle:

2. hafta: Kayserispor-Sivasspor 1-2

4. hafta: Kayserispor-Eyüpspor 2-2

7. hafta: Kayserispor-Beşiktaş 0-3

9. hafta: Kayserispor-Gaziantep FK 2-2

11. hafta: Kayserispor-Adana DS 0-0

13. hafta: Kayserispor-Fenerbahçe 2-6

15. hafta: Kayserispor-Alanyaspor 2-0

17. hafta: Kayserispor-Galatasaray 1-5

19. hafta: Kayserispor-Samsunspor 0-1

22. hafta: Kayserispor-Trabzonspor 0-0

23. hafta: Kayserispor-Konyaspor 3-2

25. hafta: Kayserispor-Göztepe 1-0

27. hafta: Kayserispor-Başakşehir 3-1 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

O şehrimizin iki takımı da resmen kabusu yaşıyor
img

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba
img

Görüşmeler başladı! Trump istediğini alıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü

Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.