Kayserispor hazırlık maçı Yukatel Kayserispor, yarın Amed Sportif ile hazırlık maçı oynayacak. Yukatel Kayserispor, yarın Amed Sportif ile hazırlık maçı oynayacak. Süper Lig 2022-2023 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, Erciyes Cup futbol turnuvasındaki üçüncü maçında Amed Sportif ile hazırlık maçı oynayacak. Sarı Kırmızılılar, Amed Sportif ile yarın kadir Has tesislerinde karşılaşacak. bu maçın başlama saat 18.00 olarak belirlendi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Erciyes Futbol Spor Haberler

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