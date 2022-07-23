Kayserispor hazırlık maçı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor hazırlık maçı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor hazırlık maçı

Yukatel Kayserispor, yarın Amed Sportif ile hazırlık maçı oynayacak.

Yukatel Kayserispor, yarın Amed Sportif ile hazırlık maçı oynayacak.

Süper Lig 2022-2023 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, Erciyes Cup futbol turnuvasındaki üçüncü maçında Amed Sportif ile hazırlık maçı oynayacak. Sarı Kırmızılılar, Amed Sportif ile yarın kadir Has tesislerinde karşılaşacak. bu maçın başlama saat 18.00 olarak belirlendi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Erciyes Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title