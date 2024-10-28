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Kayserispor, Hatayspor'u Deplasmanda Yenerek Üst Üste 6. Maçında da Kaybetmedi

Kayserispor, Hatayspor'u Deplasmanda Yenerek Üst Üste 6. Maçında da Kaybetmedi
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Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor'u mağlup eden Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 6 maçta kaybetmedi. İki takım arasında oynanan toplam 9 maçta sarı-kırmızılı ekip 19 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

Deplasmanda Hatayspor'u mağlup eden Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 6 maçı kaybetmedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor'a konuk olan Kayserispor, 3 puanı alan takım oldu. Rakibi ile şu ana kadar Süper Lig'de 9 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, son 6 maçta yenilmiyor. Kayserispor, Hatayspor ile deplasmanda oynadığı son 3 maçı galibiyetle noktalarken, sahasındaki son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. Kayserispor, rakibine 9 maçta 19 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü.

Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1

2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3

2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1

2021/2022 Kayserispor-Hatayspor 4-3

2022/2023 Hatayspor-Kayserispor 0-4

2022/2023 Kayserispor-Hatayspor 3-0 (H)

2023/2024 Hatayspor-Kayserispor 1-2

2023/2024 Kayserispor-Hatayspor 1-1

2024/2025 Hatayspor-Kayserispor 0-1 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

kayseri

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